Tırsan'ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü'nde gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Kona Lojistik Genel Müdürü Savaş Kasap, DHL Freight Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü, Orta, Doğu ve Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Murat Kavrar, DHL Freight Uluslararası Taşımalar Başkanı Engin Özberak, DHL Freight Satın Alma ve Spot Fiyatlandırma Direktörü İlter Karakol ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu törende yaptığı açıklamada; “Kona Lojistik, genç, girişimci ve DHL Freight gibi global bir marka ile güçlü iş birlikleri kuran değerli bir iş ortağımızdır. Patent şampiyonu, ödüllü Ar-Ge Merkezlerimizde uzman mühendis ekiplerimizce geliştirilen ve zorlu testlerden geçen Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarımız, Kona Lojistik’in büyüyen operasyonlarında verimlilik ve güvenlik sağlayacaktır. İş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tırsan ile Maliyetlerde Rekabetçi Seviyeyi Sağlıyoruz”

Kona Lojistik Genel Müdürü Savaş Kasap, törende yaptığı konuşmada, “Kona Lojistik henüz 10 ay önce kuruldu. Bu kadar kısa sürede hizmet kalitemizi kanıtlamış, uzun soluklu iş birliklerinin temellerini atmış ve 250 Tırsan’dan oluşan filoya ulaşmış durumdayız. Bu hızlı ve sağlam büyümeyi sektör tecrübesi çok uzun yıllara dayanan ekibimiz ile başardık. DHL Freight ile İspanya, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa rotasında bir iş birliğimiz var. Otomotiv sektöründe birçok firmaya hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin yükleme ve yük güvenliği noktasındaki tüm beklentilerini ve standartlarını Tırsan araçları ile fazlasıyla karşılayabiliyoruz. Tırsan ile toplam işletme maliyetimizi rekabetçi seviyelerde tutup, müşterilerimizin karşısına en erişilebilir fiyatlar ile çıkabiliyoruz. DHL Freight ve Tırsan ile son 10 ayda hızla büyüyen iş birliğimizin giderek güçlenmesini temenni ediyorum. Bu önemli projede destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, farklı tipteki çekicilerle tam uyum sağlar. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.​

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.​

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru bir çözümdür.