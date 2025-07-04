Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., iş makinelerinin sahada kesintisiz olarak çalışmalarına imkân sağlayan servis ve yedek parça hizmetleri ile, iş ortaklarına Komatsu sahibi olmanın ayrıcalıklarını hissettirmeye devam ediyor. Sunduğu hizmetler ile iş ortaklarının güvenini kazanan Japon dünya devi Komatsu, bu anlayışla, satış sonrası makine performanslarını kusursuz seviyede tutmak ve beraberinde birçok avantajı sunmak amacıyla 4 ayrı kampanyayı, 31.12.2025 tarihine kadar uzattı.

Uzatılmış Komponent Garanti Kampanyası: Komatsu, ürünlerine duyduğu güvenle, standart komponent garanti sürelerini, 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olan kampanya ile 5 yıl / 12.000 saate kadar uzatılmış komponent garantisi opsiyonu ile sunuyor.

Hidrolik Pompa Revizyon Kampanyası: Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin, Komatsu ekskavatör sahiplerine özel sunduğu orijinal hidrolik pompa revizyonu kampanyası, 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.

Motor Revizyonu Kampanyası: 31.12.2025’e kadar geçerli motor revizyonu kampanyası da, orijinal parçaların kullanımı ile Komatsu iş makinelerinin ömrünü uzatırken ilk günkü güç ve verimlilik korunuyor.

Komatsu Enjektör Kampanyası: Tüm Komatsu ürün gruplarında, avantajlı fiyatlarla düzenlenen ve 31.12.2025 tarihine kadar geçerli enjektör kampanyası ile iş ve maden makinelerinin performansı ve verimliliği, Komatsu kalitesiyle ilk günkü gibi korunabiliyor.

Komatsu’nun yaygın servis ağı

Yaygın servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği kampanyaları ile ürünlerinin arkasında duruyor, uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı, en uygun fiyatlar ve kampanyalarla sunarak iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.