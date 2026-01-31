İlan sitesinde paylaşılan şartnamede, dairenin yalnızca resmi nikâhlı ailelere kiralanacağı, aile bireylerinden en az birinin memur olması gerektiği ve en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği belirtildi. Ev sahibinin talepleri bununla da sınırlı kalmadı.

Şartlar arasında evde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olması, mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması gibi günlük yaşama dair detaylar yer aldı. Ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak amacıyla keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve dairenin her 50 günde bir, kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri de ilan metninde dikkat çekti.

Söz konusu ilan, kiracı adayları ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kendisinin de kiralık daireleri olduğunu belirten Mustafa Nak, bu tür şartların doğru olmadığını savunarak, “Kiracı parasını ödüyorsa bu kadar detaylı kısıtlamalar getirilmemeli. Temel kurallar olabilir ama bu baskıcı yaklaşım yanlış” ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve emlak ofisi sahibi Volkan Gürsoy ise ilanı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Gürsoy, “Serbest piyasa koşullarında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu aşmamak kaydıyla mal sahipleri bazı taleplerde bulunabilir. Ancak bu kadar ayrıntılı şartlar, muhtemelen geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerden kaynaklanıyor. Günümüzde hem kiracı hem de ev sahibi kendini güvence altına almaya çalışıyor. Bu tür sorunlar, güncel sözleşmeler ve yetki belgeli emlak firmaları aracılığıyla büyük ölçüde önlenebilir” dedi.

Olay, Türkiye genelinde süregelen kiracı–ev sahibi anlaşmazlıklarını bir kez daha gündeme taşırken, ilan kısa sürede sosyal medyada da geniş tartışmalara neden oldu.