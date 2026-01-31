Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, halka arzdan elde edilecek gelirin yeni tesislerin kurulumu ve satın almasında kullanılacağını açıkladı.

Yenilenebilir enerji alanında 2018 yılından bu yana elektrik üretimi yoluyla faaliyet gösteren Best Brands Grup Enerji halka arz ediliyor. Global Menkul Değerler liderliğinde 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz işleminde; pay başına satış fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi. Halka arza BESTE koduyla katılım sağlanabilecek.

Halka arz işleminde; 38.205.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 16.373.570 TL nominal değerli pay ortak satış olmak üzere toplam 54.578.570 TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 150.000.000 TL’den 188.205.000 TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 802 milyon 305 bin TL’yi bulması beklenirken, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 29 olması planlanıyor.

“Halka arzla kurumsal kimliğimiz güçlenecek”

Best Brands Grup Enerji’nin tek pay ortaklığında yer aldığı Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, halka arz sonucunda elde edilen net gelirle tamamının yeni tesislerinin kurulumu ve satın almasında kullanılacağını açıkladı. Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını dile getiren Sürkit, “Halka arz geliriyle şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedefliyoruz” diye konuştu.

Sürkit, uluslararası alanda faaliyet gösteren Sürkit Holding’in, yenilenebilir enerji, akaryakıt, gayrimenkul, satış dağıtım, otomotiv ve sanayi yatırımları bulunduğunun bilgisini verdi.

“Hedef çevre dostu enerji çözümleri”

Best Brands’in, enerji ihtiyacını çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yöntemlerle karşılamanın önemine dikkat çeken Mehmet Sürkit, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 5 adet güneş enerjisi santralimiz bulunuyor. Söz konusu santrallerimiz 50,419 MWe büyüklüğünde kurulu güce sahip. Sürdürülebilirlik ilkesini yatırım kararlarının merkezine koyuyoruz. Bu yaklaşım, hem bugünün hem de yarının dünyasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Best Brands Grup Enerji, temiz, güvenilir ve yenilikçi enerji çözümleriyle, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yaratma misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji üretiminde çevresel ve sosyal katkılar sağlamayı, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz”

“Dokuz ayda 2024 yılı hasılatını yakaladık”

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Sürkit, “Net kârımız 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 130,59 artarak 122.002.089 TL’ye ulaştı. 2025’in ilk dokuz ayında ise net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,42 artış göstererek 178.834.827 TL olarak gerçekleşti. Hasılatımız 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,16 artarak 345.482.207 TL oldu. 2025’in ilk dokuz ayında elde ettiğimiz 346.581.538 TL hasılat ile dokuz ayda 2024 yılının tamamını yakalamış bulunuyoruz. Bu dönemde hasılattaki artış ve finansman giderlerindeki azalış, net kârımızın yükselmesinde etkili oldu” dedi.