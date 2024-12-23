Şuhut'ta uzun yıllardır manav esnafı olarak hizmet veren İbrahim Uluçay, kestane fiyatlarındaki artışı ancak talebin yüksekliğini de göz önünde bulundurarak açıklıyor. Uluçay, "Havaların soğumasıyla kestaneye olan ilgi arttı. Şu anda kestanenin maliyet fiyatı 200 TL civarında. Biz de bu fiyattan satıyoruz, ancak yine de tüketicilerin ilgisi yoğun. Kestane alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kabuğunun ayrılmaması, lezzeti ve iriliği. Ayrıca deliksiz olmasına özen gösterilmeli," dedi.

Kestane alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise boyutları. Uluçay, özellikle çok büyük ve soyulması zor kestanelerin vatandaşları yanıltabileceğini belirterek, "Büyük ve soyulması zor kestaneleri almak yerine daha düzgün ve kaliteli olanları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Aksi takdirde kestane çöpe gitmiş olur," diye ekledi.

Fiyatı yüksek olsa da, kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane, hala büyük bir keyifle tüketilmeye devam ediyor. Birçok vatandaş, soba başında kestane pişirip, arkadaşları veya aileleriyle birlikte sohbet eşliğinde bu lezzetli meyvenin tadını çıkarıyor. Kestane, sadece kış aylarında tüketilen özel bir yiyecek değil, aynı zamanda kışın getirdiği nostaljik ve sıcak atmosferin de bir parçası haline gelmiş durumda.

Kısacası, kestane bu kış mevsiminde de hem fiyatıyla hem de rağbetiyle dikkat çekiyor. Kışın soğuk günlerinde soba başında, dostlar arasında paylaşılan kestane, her zaman olduğu gibi kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.