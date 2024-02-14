Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı. Bundan sonra ekonomi sınıfından bilet alan yolcular, kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak.

Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı. Skandal karara sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak. Fakirler de uçağa binmeyiversin. Otobüsle seyahat nelerine yetmiyor?" yorumları geldi.

Rûdaw’a konuşan Deniz Güney, Pegasus Havayollarını sık sık kullandığını bu kararın seyahat edenleri etkileyeceğini belirterek, “Hem ekonomik olarak bizleri ciddi manada sıkıntıya sokacak, hem de bagajlarımızı uçaktan inedikten sonra terminalde beklemek zorunda kalacağız. Bu karar bize zaman ve maddi olarak zarar verecek” dedi.

15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardı

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı. Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı. Ancak, iddia edilen bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.