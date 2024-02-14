ORC Araştırma Şirketi, 10-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yerel seçim anketi yaptı. 3 bin 920 seçmene, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

Anketin sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 37,7 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yüzde 48,55 oy almıştı

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CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36,5. İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde yüzde 54,21 almıştı

DEM Parti'nin eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'nin oy oranı ise yüzde 6,8 olarak ölçüldü.

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3,7.

Ankete göre 'Diğer' oy oranı yüzde 1,7 olarak ölçülürken 'kararsız' seçmen oranı ise yüzde 7,1 oldu.