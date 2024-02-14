ORC Ara\u015ft\u0131rma \u015eirketi, 10-12 \u015eubat tarihlerinde \u0130stanbul'da yerel se\u00e7im anketi yapt\u0131. 3 bin 920 se\u00e7mene, "\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.\r\n\r\nAnketin sonu\u00e7lar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\nCumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n aday\u0131 Murat Kurum: Y\u00fczde 37,7 2019 yerel se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n aday\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u0130stanbul'da y\u00fczde 48,55 oy alm\u0131\u015ft\u0131\r\n\r\n\r\n\r\nCHP'nin aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu: Y\u00fczde 36,5. \u0130mamo\u011flu 2019 yerel se\u00e7imlerinde y\u00fczde 54,21 alm\u0131\u015ft\u0131\r\n\r\nDEM Parti'nin e\u015fba\u015fkan adaylar\u0131 Meral Dan\u0131\u015f Be\u015fta\u015f ile Murat \u00c7epni'nin oy oran\u0131 ise y\u00fczde 6,8 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nZafer Partisi'nin aday\u0131 Azmi Karamahmuto\u011flu y\u00fczde 3,7.\r\n\r\nAnkete g\u00f6re 'Di\u011fer' oy oran\u0131 y\u00fczde 1,7 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken 'karars\u0131z' se\u00e7men oran\u0131 ise y\u00fczde 7,1 oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n