Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yuntdağı mahallelerinin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve vatandaşların taleplerine çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldi. Büyüksümbüller Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve önerileri tek tek dinlenerek not alındı.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Yuntdağı Büyüksümbüller Mahallesi'nde Yuntdağı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya belediyelerin ilgili birim müdürleri de katıldı.

Gerçekleştirilen buluşmada muhtarların mahallelerine ilişkin talep, öneri ve beklentileri dinlendi. Mahallelerin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıda mahallelerde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmet ve yatırımların da ele alındığı buluşmada, muhtarların sahadan aktardığı ihtiyaçlar doğrultusunda atılabilecek adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.