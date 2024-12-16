Yeni Yatırımlar: Tekstil ve Turizm Ön Planda

Kemal Şahin, Elazığ’da 1.000 kişiye istihdam sağlayacak bir tekstil fabrikası kurduklarını duyurdu. Avrupa’ya ihracat odaklı bu yatırımın, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Mısır’da üretime başlayan fabrikalarının yıllık 20 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini ve bu tesisin 3 bin kişilik istihdam yaratacağını ifade etti.

Turizm alanındaki yatırımlarını artıran Şahinler Holding, mevcut 5 oteline bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Şahin, Kapadokya’da mağara konseptli bir otel projesine başladıklarını ve Palandöken’de de yeni bir otel açacaklarını belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Ambalaj Sektörüne Büyük Yatırım

Kemal Şahin, yenilenebilir enerji projelerine yaptıkları yatırımlarla dikkat çekti. 8,8 MW’lık kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleriyle yıllık 13 milyon kWh enerji ürettiklerini belirten Şahin, bu kapasiteyi 2025’te 21 milyon kWh’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ambalaj sektörüne de adım atan holding, geri dönüşümlü köpük tabak ve streç film üretimi yapacak bir tesis kuruyor. Tesisin 350 tonluk aylık üretim kapasitesine sahip olacağı açıklandı.

Asgari Ücret İçin Teşvik Çağrısı

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Kemal Şahin, asgari ücret artışı konusundaki görüşlerini dile getirdi. "Yüksek zam, işverenler için ciddi bir yük; düşük zam ise çalışanları zor durumda bırakır" diyen Şahin, hükûmetin teşvikler sağlayarak şirketlerin yüksek zam yapmasını desteklemesi gerektiğini savundu.

Acemoğlu’ndan Kritik Uyarılar

Etkinlikte, Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu da "21. Yüzyılın Fırsatları ve Zorlukları" başlıklı bir sunum yaptı. Acemoğlu, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve yapay zekanın gelecekte ekonomilere yön vereceğini belirterek, Türkiye’nin insan kaynağına yatırım yapması gerektiğini vurguladı. "Teknolojiyi doğru kullanmak, Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilir" diyen Acemoğlu, bu noktada eğitimin önemine dikkat çekti.

Şahinler Holding’in yeni yatırımları ve Kemal Şahin’in asgari ücret açıklamaları, Türkiye ekonomisinin farklı alanlardaki potansiyelini ortaya koyarken, Daron Acemoğlu’nun değerlendirmeleri geleceğe dair önemli bir yol haritası sunuyor.