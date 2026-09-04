Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G'de yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştık' dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İzmir temasları kapsamında Gaziemir'deki Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 'Yeni çağın en stratejik kaynağı veridir, yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil; üretimin ham maddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temelidir. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, otonom sistemler ve yüksek performanslı hesaplama çağında bir ülkenin gücü; veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretilirken, bu verinin nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda stratejik, ekonomik ve milli bir meseledir. Hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı olacak. Ege Bölgesi'nin en büyük Veri Merkezi'ni devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi Türkiye'ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır. Bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak Türksat Veri Merkezimizin temelini atmıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükseltirken, diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım büyütüyoruz' diye konuştu.

'Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik'

'Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik' diyen Uraloğlu, 'Bugün geniş bant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak ülkemizin nüfusunu yaklaşık yüzde 20 aşmış, fiber optik ağ altyapımız ise 720 bin kilometreye, dünyanın çevresini 18 kez dolaşacak bir uzunluğa ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun, yalnızca bir yılda yaklaşık yüzde 13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış, sabit geniş bant pazarındaki payı yüzde 51 seviyesine gelmiş durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2m makineler arası iletişim abone sayımız da 15,2 milyondur. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G'de yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştık. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmıştır. Mobil internet kullanım miktarı ise 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleşmiştir. Sabit geniş bantta aylık ortalama kullanım 324,7 gigabayta, mobil geniş bantta 23,3 gigabayta yükselmiştir. İnternet trafiğinde video ve görsel içeriklerin payı da artmaya devam etmektedir. Bu rakamlar, vatandaşlarımızın dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü açık biçimde ortaya koymuştur. Bütün bu tablo şunu göstermektedir; veri üretimi ve tüketimi katlanarak büyürken, bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacımız da aynı hızla artmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital'in yüzde 50 yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye'nin altıncı veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor' diye sözlerini sürdüren Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkez; Gaziemir'deki konumuyla hem Ege Bölgesi'ndeki kurumsal müşterilere yakınlık hem de ulusal ve uluslararası bağlantı altyapılarına erişim avantajı sunacaktır. Colocation hizmetleriyle müşteriler kendi veri merkezi yatırımlarını yapmak yerine, kritik IT altyapılarını yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarında barındırabilecek, 7/24 uzaktan operasyonel ve teknik destekle sahada bulunmadan da temel kontroller, müdahaleler ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirilebilecektir. Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan ilk faz, çok daha büyük bir vizyonun başlangıcıdır. Tesis, uygun pazar şartları ve müşteri talebine bağlı olarak 20 megavat seviyelerine kadar genişleyebilecek altyapıya sahiptir. Böylece toplam yatırım büyüklüğü 300 milyon doları aşacaktır. Bu yatırım yalnızca bir kapasite artışı da değildir. Vodafone'un Türkiye telekomünikasyon pazarındaki güçlü altyapısı, geniş kurumsal müşteri ağı ve deneyiminin stratejik bir ortaklık modelidir. Bu yatırım, Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil; uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir. Geleceğin dünyasında veri; hızlı olana, güvenli olana ve egemen olana ait olacak. Bu tür projeler sayesinde Türkiye, artan veri üretimi, bulut bilişim, yapay zekâ ve dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek ölçeklenebilir yeni bir altyapı kazanırken; bölgesel bir dijital altyapı ve veri merkezi üssü olma hedefini de güçlendireceğiz.'

'Bu merkez İzmir'de firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlayacak'

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Dijital dünyada söz sahibi ve üretici olmak istiyorsak bu tür altyapıları çok hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirmek mecburiyetimiz var. Hem güvenliğimiz hem hızlı işlem yapmak hem de dijital teknolojide çok hızlı veri üretmek açısından hayati öneme sahip merkezlerden birisi burası. İlimizde de bu güzel örnek hayata geçti' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezinin bir büyüme kapasitesiyle birlikte açılmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Tugay, şunları kaydetti:

'En yeni teknolojiyle ve şu anda sahip olduğu kapasitenin 4 katına çıkma potansiyeline sahip olan ve Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezi durumunda olan bu merkez, eminim İzmir'deki pek çok firmanın dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda dünyada yapay zeka başta olmak üzere yaşanan dijital teknoloji sürecin şehrimiz açısından güvenli bir veri merkezi olarak ayak uydurmasına çok yardımcı olacak.'

'Veri en önemli güç'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, verinin çağımızda, dijital dönüşüm noktasında en önemli güç olduğunu söyleyerek, böyle tesislerin çok kıymetli ve stratejik olduğunu belirtti. Kasapoğlu, 'İzmir Gaziemir'de bu altyapının ilk etabının açılışı gerçekleşiyor. 100 milyon dolarlık bir yatırım ve neticelendiğinde 300 milyon dolarlık bir yatırımla devasa bir tesisi İzmir'in öncülüğünde hem Ege Bölgemize hem ülkemize hizmet edecek' cümlelerine yer verdi.

İzmir Veri Merkezi'nin daha fazla işletmenin stratejik ihtiyaçlarına hizmet verebilmek üzere tasarlandığını aktaran Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, veri merkezinin 1 buçuk yılda tamamlandığını, ilk fazda 650'den fazla kabin ve 4 megavatlık bir bölümünün devreye alındığını aktardı. Bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu belirten Aksoy, bu yatırımı 300 milyon dolara ve kapasitelerini 20 megavata çıkartmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'Bu merkez sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de bulut altyapısına ve veri egemenliğini güçlendirecek stratejik bir merkez olacak. Bu veri merkezi ile İzmir'i Türkiye ve Akdeniz'de stratejik bir veri merkezi hub'ı haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, DAMAC Başkan Yardımcısı Ma'an Manna katıldı.