Keçiören Grekoromen Güreş Takımı, hazırlık kampı çalışmaları kapsamında Kayseri'de bulunan Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürüyor.

Kamp programı kapsamında sporcular ve teknik heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile bir araya geldi. Sporcularla yakından ilgilenen Kabakcı, takımın kamp çalışmaları hakkında bilgi alarak sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Kayseri'de gerçekleştirilen hazırlık kampının sporcuların gelişimine ve yeni başarılara katkı sağlaması hedeflenirken, İl Müdürü Kabakcı, Keçiören Grekoromen Güreş Takımı'na, sporculara ve Teknik Direktör Muttalip Yerlikaya'ya çalışmalarında başarılar dilendi.