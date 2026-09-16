Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Teknogaraj Meftun-u Roket Takımı, Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen Su Altı Roket Yarışması'nda Üniversite Kategorisi üçüncülüğü elde etti.

HKÜ Havacılık ve Uzay Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen HKÜ Teknogaraj Meftun-u Roket Takımı, geliştirdiği su altı roket sistemiyle yarışmada Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

TEKNOFEST'te elde edilen başarılar bizleri gururlandırıyor

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Üniversite olarak öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürerek tasarlayan, üreten ve geliştiren gençler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu yıl TEKNOFEST'te Viento Takımımızın Uluslararası Sabit Kanatlı İHA Kategorisi'nde birincilik ve TUSAŞ Özel Ödülü kazanması, MERGENİYE Takımımızın İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, Meftun-u Roket Takımımızın ise Su Altı Roket Yarışması'nda üçüncülük elde etmesi bizleri gururlandırdı. Farklı teknoloji alanlarında ortaya koydukları başarılarla üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizi, akademik danışmanlarımızı ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

Akademik danışmanlığını HKÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Arş. Gör. Mücahit İzgınlı'nın , takım kaptanlığını ise Burak Çakmak'ın üstlendiği; Beyzanur Tuvaş, Tarık Özatıcı, Tuana Dost, İmiş Nur Yerlikaya, Münire Alkan, Orçun Dölek, Esra Özdemir ve Kerem Çıklaçopur'dan oluşan ekip tarafından geliştirilen su altı roket sistemi; su altında otonom veya komuta-kontrol yöntemiyle ilerleyebiliyor, belirlenen derinlikte güvenli şekilde konumlanabiliyor ve yarışma senaryoları doğrultusunda roket ateşleme ile itki sekansını doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirebiliyor. Mekanik tasarım, yazılım, kontrol, elektronik ve itki sistemleri gibi farklı mühendislik disiplinlerini bir araya getiren sistem, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine imkân sağlarken, geliştirme ve test süreçleriyle de takımın mühendislik yetkinliğini ortaya koyuyor.