Kayseri’de uzun yıllardır pastırmacılık yapan Yasin Güzel, kış sezonu ve sömestir tatilinin işlerini hareketlendirdiğini söyledi. Erciyes’teki kayak sezonunun da etkisiyle özellikle Ankara, İstanbul ve Adana gibi illerden gelen yerli turistlerin satışlara olumlu yansıdığını belirten Güzel, “Sezonumuz açıldı, işlerimiz şu anda gayet iyi” dedi.

Güzel, sucuk fiyatlarının kilogramda 650 TL’den başlayıp yağ oranına göre 1.200 TL’ye kadar çıktığını ifade ederken, pastırma fiyatlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Pastırmalarımız 2 bin TL’den başlıyor, en yüksek fiyatlı ürünümüz 3 bin 200 TL. Fiyatlar tamamen etin hayvanın hangi bölgesinden çıktığına göre değişiyor.”

Dilim Fiyatı Etin Kalitesine Göre Değişiyor

Pastırmanın dilim fiyatlarına da değinen Güzel, daha uygun fiyatlı ürünlerin hayvanın but kısmından elde edildiğini, pahalı olanların ise sırt bölgesinden çıktığını vurguladı.

“2 bin TL’lik pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geliyor ve 10 TL’ye satılıyor. En kaliteli, kilosu 3 bin 200 TL olan pastırmanın dilimi ise yaklaşık 10 gram ve 32 TL. Aradaki fark tamamen yumuşaklık ve etin kalitesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Artan maliyetler ve yoğun talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirten esnaf, buna rağmen Kayseri pastırmasına olan ilginin devam ettiğini ifade ediyor.