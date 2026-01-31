TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmelerin dikkate alındığı belirtilerek, sıkı parasal duruşun desteklenmesi ve makrofinansal istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, yabancı para kredilerde büyüme sınırının düşürülmesinin yanı sıra, tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine de ilk kez büyüme sınırı getirildiği ifade edildi. Buna göre, kredili mevduat hesapları için sekiz haftalık dönemler itibarıyla büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, söz konusu adımların kredi büyümesini daha kontrollü hale getirmeyi ve finansal istikrarı desteklemeyi amaçladığını bildirdi.