Erken BES’te 100 bin sözleşmeyi aştıklarını, BES’te en genç katılımcı yaş ortalamasına sahip şirket olduklarını vurgulayan Sincek, “Erken yaşlarda başlayan tasarruf alışkanlıkları gençlerimize hayata atılırken çok önemli avantajlar sağlayabiliyor. Çalışan BES’li genç katılımcılarımızın Katılım Emeklilik’e olan teveccühü bizim için çok değerli. Türkiye’nin genç nüfusunun dinamizmi bizi de besliyor ve birlikte büyüyoruz” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Ocak ayı itibarıyla katılımcı sayısı 8,76 milyonu Gönüllü BES, 7,3 milyonu OKS tarafında olmak üzere toplamda 16 milyon kişiyi aştı. Sistemdeki toplam fon büyüklüğü miktarı ise 2023’te gerçekleşen yüzde 83,85 oranındaki artışla 796 milyar TL’ye ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, geçen yılı beklentilerin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söyleyerek sektördeki 10’uncu yaşlarını kutladıkları 2024 yılı için beklenti ve hedeflerini paylaştı.

On yıllık deneyimle katılımcılarının yaşamlarına her alanda dokunan yenilikçi ürünler sunduklarını söyleyen Ayhan Sincek, “Geçen yıl hem BES hem de sigorta tarafında önemli bir performans sergiledik. Gönüllü BES’te toplam katılımcı sayısındaki artış yüzde 11,6 oranında gerçekleşirken, Katılım Emeklilik olarak katılımcı sayımızda yüzde 16,5’lik bir yükseliş sağladık. 1 milyon 120 bin BES Sözleşmesi ve 20 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 10 yıl gibi bir sürede katılım esaslı sigorta ve emeklilikte yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ihtiyaçlara yanıt üreten yaklaşımımızla sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“BES’te 38 yaş ortalaması ile en genç katılımcı kitlesine sahip şirketiz”

“Katılım Emeklilik 2022’de 39 yaş, 2023’te ise 38 yaş ortalaması ile iki senedir en genç katılımcı kitlesine sahip” diyen Ayhan Sincek, “Genç katılımcılarımızın Katılım Emeklilik’e olan teveccühü bizim için çok değerli. Türkiye’nin genç nüfusunun dinamizmi bizi de besliyor ve birlikte büyüyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik, Erken BES’te 100 bin sözleşmeyi aştı

Türkiye’de tasarruf farkındalığının güçlenmesinde 18 yaş altına yönelik Erken BES’in önemine de işaret eden Sincek, şunları dile getirdi: “Erken yaşlarda başlayan tasarruf alışkanlıkları gençlerimize hayata atılırken çok önemli avantajlar sağlıyor. Sektörde, 2021’de 170 bine, 2022’de 594 bine ulaşan 18 yaş altı katılımcı sayısı şu an 1 milyon 50 bini aştı. Katılım Emeklilik olarak bu segmentte geçen yıl katılımcı sayımızda yüzde 70 oranında artış kaydettik ve 103 bin 805 sözleşme ile sektörde ilk 5 arasındayız. 2024 yılında sektörün 18 yaş altı BES’te 1 milyon 500 bin katılımcıyı aşmasını öngörüyoruz. Katılım Emeklilik olarak da 150 bin sözleşmeye ulaşmayı hedefliyoruz.”

Çocukların geleceklerine sadece maddi anlamda değil eğitim ve kültür hayatı bakımından da destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Sincek, bu amaçla doğal canlı yaşamı temalı Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo’yu İstanbul’da çocuklarla buluşturduklarını dile getirdi. Sincek, bilgi ve eğlenceyi teknolojiyle birleştiren bu projeyle hedeflerinin genç nesillerde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak olduğunu belirtti.

Sigorta sektöründe prim üretimimiz 3,5 kat arttı

Katılım esaslı sigorta ürünlerine olan talebin 2023 yılında kayda değer artış gösterdiğini belirten Sincek, 2023 yılı aralık sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretiminin yıllık yüzde 103 artış ile 24,46 milyar TL olduğunu söyledi. Hayat, Sağlık ve Ferdi Kaza branşlarında 40’a yakın yenilikçi ürünle hizmet sunduklarını söyleyen Sincek, 375 bin sigorta poliçesine ulaştıklarını açıkladı. Sincek, sigortacılık tarafında Katılım Emeklilik’in geçen yılki performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“1 milyar 514 milyon TL prim üretimiyle katılım esaslı sigortacılıkta pazar payımızı iki kattan fazla yükselişle yüzde 2,82’den yüzde 6,19’a çıkardık. Sigorta sektörünün toplam prim üretiminde gerçekleşen yüzde 106’lık değişimi kat be kat aşarak yüzde 344’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Ferdi Kaza’da yüzde 320 artışla 173,5 milyon TL, Hayat sigortalarında yüzde 267 artışla 391 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdik. Katılım Sağlık tarafında yüzde 80 pazar payı ve 950 milyon TL prim üretimiyle faizsiz hayat sigortacılığında öncü konumumuzu pekiştirdik. 2024’te özellikle sağlık sektöründeki maliyet artışlarının yavaşlaması ile poliçe sayılarının artmasını ve prim üretiminde 1,5 milyar TL seviyelerine erişmeyi hedefliyoruz.”