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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, maç öncesi Kocaeli Stadyumu'na çıktı. Stadyumda kısa bir yürüyüş gerçekleştiren millilerin moralli oldukları gözlendi. Yürüyüşün ardından takım oteline dönen milli kafileyi Başiskele ilçesindeki otel önünde yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculara yoğun ilgi gösterirken, otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

A Milli Futbol Takımı, Fransa maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirdiği kısa yürüyüşün ardından konakladığı otele dönerken yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

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