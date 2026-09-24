COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında New York'ta düzenlenen toplantıda, COP31 Eylem Gündemi'nin İklim Dirençli Şehirler teması kapsamında UNDRR, UN-HABİTAT, İLBANK, Uluslararası Belediyeler Birliği iş birliği ile 'Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti' SURFF Girişimi başlatıldı. Bakan Kurum, 'Hedef ile proje arasındaki, proje ile finansman arasındaki, finansman ile sahadaki sonuç arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz. SURFF bu köprünün şehirler ayağındaki en somut araçlarımızdan biri olacaktır' dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum New York programının 4. gününde Türkevi'nde düzenlenen İklim Dirençli Şehirler: SURFF Girişimi Başlangıç Toplantısı'na katıldı.

COP31 Başkanlığı'nın 10 öncelikli teması arasında yer alan Dirençli Şehirler başlığı kapsamında Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNDRR), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-HABİTAT), İLBANK, Uluslararası Belediyeler Birliği (UCLG) iş birliği ile 'Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti' (SURFF) Girişimi başlatıldı. Toplantıda İLBANK Genel Müdürü Eyüp Karahan, UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Dünya Bankası Grubu Küresel İklim Direktörü söz aldı.

'Projelerden finansman ve uygulamaya uzanan zincir güçlenecek'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren COP31 Başkanı Kurum, Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması SURFF'ün amacını ve kapsamını anlattı. COP31 Başkanı Kurum, SURFF Girişimi'nin şehirleri iklim değişikliğinin etkilerinden koruyacak adımları finansmanla buluşturma hedefiyle hayata geçirildiğini, iklim hedefleri ile finansman ve uygulama kapasitesi arasındaki mesafeyi kapatmak için işleyeceğini dile getirdi. COP31 Başkanı Kurum, 'SURFF, mevcut fonların yerine geçen yeni bir yapı kurmuyor. Ülkelerin ve şehirlerin ihtiyaçlarını mevcut uluslararası finansman imkanlarıyla buluşturan kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak tasarlanıyor. Proje geliştirme ve hazırlık desteğini, teknik uzmanlığı, kapasite geliştirmeyi, finansmana erişimi ve uzun vadeli ortaklıkları aynı çerçevede SURFF içerisinde ele alıyoruz. Planlardan projelere, projelerden finansmana, finansmandan uygulamaya uzanan zinciri güçlendirmek istiyoruz' dedi.

'SURFF üç temel sütun üzerine inşa ediliyor'

Bakan Kurum, SURFF'ü üç temel sütun üzerine inşa edildiğini belirterek, işleyişini şu ifadelerle anlattı:

'Birinci sütun, İklime Dirençli Şehirler Ülke Platformu. Ülkelerin iklim hedeflerinin ve Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) yatırım yapılabilir kentsel proje portföylerine dönüşmesini destekleyeceğiz. İkinci sütun, İklime Dirençli Şehirler Mükemmeliyet Merkezi. Teknik bilgi, uygulama tecrübesi ve proje geliştirme kapasitesini şehirlerin doğrudan kullanabileceği araçlara dönüştüreceğiz. Üçüncü sütun, Uluslararası İklime Dirençli Şehirler Diyaloğu. Ülkeleri, şehirleri, kalkınma bankalarını, finans kuruluşlarını ve teknik ortakları aynı masa etrafında buluşturacağız.'

'Türkiye'nin deprem bölgesinde tecrübe ettiği bir yaklaşım'

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin Asrın İnşa Seferberliği kapsamında SURFF uygulamasını başarıyla hayata geçirdiğine dikkat çekti. Bakan Kurum, 'Türkiye bu yaklaşımı yalnızca teorik bir çerçeve üzerinden geliştirmiyor. Biz bunu sahada, çok büyük bir ölçekte uyguladık. 6 Şubat'ta Asrın Felaketi'ni yaşadık. 11 ilimizi ve yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük yeniden inşa çalışmalarından birini başlattık. İlk temelleri 15'inci günde attık. İlk köy evlerini 45'inci günde teslim ettik. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu bitirip oradaki afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Yerinde dönüşüm programıyla süreci büyüttük ve bugün neredeyse 600 bine yakın konut deprem bölgesinde inşa edilmiştir. Bu büyük çalışmayı yalnızca konut üretimi olarak ele almadık. Yeni yerleşim alanlarını bir bütün olarak sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, ekonomik hayatıyla birlikte planladık. Akıllı şehir ve uydu kent uygulamalarını deprem bölgesinde hayata geçirdik' ifadelerini kullandı.

'Afet konutlarında sera gazı emisyonu yüzde 38 azaldı'

Kurum, deprem sonrası inşa edilen konutların neredeyse sıfır enerjili bina yaklaşımına uygun olarak tasarlandığını bu sayede enerji tüketiminde yüzde 39, sera gazı emisyonlarında yüzde 38 azaltım sağlandığını ifade etti. Bakan Kurum, 'Bu tecrübe bize çok açık bir şey gösterdi. Dirençlilik, güvenli yapılaşma, altyapı, enerji verimliliği ve iklim eylemi aynı şehircilik politikasının birbirini tamamlayan parçalarıdır. Bugün SURFF'e taşımak istediğimiz uygulama tecrübesinin önemli bir kısmı budur' açıklamasını yaptı.

Kurum ayrıca, 'Asrın inşasını aynı zamanda iklim politikamızla buluşturduk' dedi.

'İklim Uygulama Köprüsü'nün en önemli araçlarından biri'

İLBANK'ın da yerel yönetimlerle çalışma ve proje geliştirme kapasitesiyle SURFF Girişimi'nde yer alacağını belirten Bakan Kurum, iklim finansmanı için tüm ülkelerin kamu kaynaklarının, çok taraflı kalkınma bankalarının, iklim fonlarının ve özel sektör kaynaklarının birbirini tamamlayacak biçimde harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum, SURFF'ün, bu noktada COP31 Başkanlığı'nın özellikle kırılgan ülkelerin ve şehirlerin uyum yatırımlarında hibe ve finansman gibi araçların daha etkin kullanılması için devreye alacağı İklim Uygulama Köprüsü'nün en önemli araçlarından biri olacağını ifade etti. Kurum, 'Hedef ile proje arasındaki, proje ile finansman arasındaki, finansman ile sahadaki sonuç arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz. SURFF bu köprünün şehirler ayağındaki en somut araçlarımızdan biri olacaktır. Antalya'ya kadar SURFF'ün kurumsal yapısını, finansman araçlarını ve uygulama mekanizmalarını ulusal ve uluslararası ortaklarımızın katkılarıyla geliştirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Tüm ortaklarımızı surff'e katkı sunmaya davet ediyorum'

BM ve uluslararası finansman kuruluşlarına SURFF Girişimi'ni desteklemeleri için çağrıda bulunan COP31 Başkanı Kurum, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

'Antalya'daki hedefimiz açıktır. Şehirlerin öncelikli ve yatırıma hazır projelerini uluslararası finansmanla buluşturan, yeni kaynakları harekete geçiren ve uygulamayı hızlandıran güçlü bir mekanizmayı hayata geçirmek. Başarımızı sadece harekete geçirilen finansmanın büyüklüğüyle ölçmeyeceğiz. Kaç şehrin desteklendiğine, kaç projenin yatırım yapılabilir hale geldiğine, kaç yatırımın sahaya indiğine ve insanların hayatında nasıl bir karşılık oluşturduğuna bakacağız. Çünkü finansmanın gerçek değeri şehirlerde ve insanların hayatında oluşturduğu sonuçla ölçülür. Bugün burada bulunan ülkeleri, şehirleri, uluslararası finans kuruluşlarını, kalkınma bankalarını, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve tüm ortaklarımızı SURFF'e katkı sunmaya davet ediyorum. New York'ta kurduğumuz bu ortaklığı Antalya'da uygulamaya taşıyacağız. Şehirlerimizi daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.'