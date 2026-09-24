Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türkiye ve ABD'nin eş ev sahipliğinde düzenlenen 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek' başlıklı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, yüksek düzeyli hafta marjında Türkiye ve ABD'nin eş ev sahipliğinde düzenlenen 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek' başlıklı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin iştirak ettiği toplantıda, Libya'da BM Siyasi Süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıkları ele alındı.

Bakan Fidan toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu kapsamda Trablus ve Bingazi'deki temaslarına atıfta bulunarak, Türkiye'nin, 'Tek Libya' politikası çerçevesinde, birleşik hükümetin kurulması için sürdürülen girişimleri desteklediğini yineledi.

Uluslararası ortakların Libya'da ayrım gözetmeksizin tüm taraflarla ve aktörlerle diyalog yürütmesinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan hitabında ayrıca, Türkiye'nin, Libya'da ekonomi ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve güçlendirilmesi için kapasite inşası katkılarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve önümüzdeki dönemde de Libya'da kalkınma ve güvenlik dahil ihtiyaç duyulan alanlarda kilit rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.