Avrupa’ya yönlü taşımaların çok büyük kısmının geçiş kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yeni Analiz Laboratuvarı devreye girdi. 29 Şubat’taki açılışı Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov yaparken, Türkiye Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da hazır bulundu. Sofya’ya gönderilen ve uzun süre beklenen testler sınır kapısı içinde bulunan Yeni Analiz Laboratuvarında yapılacağı için bekleme süreleri önemli ölçüde kısalacak.

Yeni Analiz Laboratuvarı’nın açılışına katılan UND, bir açıklama yaparak, “Derneğimizin öncelikli hedefleri arasında sınır geçişlerinin sorunsuz gerçekleşmesi vardır. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda bozulabilir gıda ürünlerini taşıyan araçlar için sorunlar yaşıyorduk. Sofya'da yapılan analiz işlemlerinden kaynaklı beklemelerin son bulması amacıyla, sınır kapısında laboratuvar kurulması için girişimlerimiz vardı. Bu talebimizin karşılık bulmasından sektörümüz adına mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Sorunun sadece analiz işlemlerinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yapılacak testlerle çözülemeyeceğinin de belirtildiği açıklamada, “Bundan sonra yapılacak analiz işlemlerinin; şeffaf, adil, hızlı, ölçülebilir, ekonomik ve hesap verilebilir olması gerekiyor” denildi.

UND’DEN TEŞEKKÜR

UND laboratuvarın açılması için verilen desteklere teşekkür eden bir açıklama yaptı:

“Kapitan Andreevo Sınır Kapısından frigorifik tesisata sahip araçların geçişinin sorunsuz gerçekleşmesi ve analiz süreçlerinin tüm sınır geçişlerine yarattığı tıkanıklığın giderilmesine yönelik verilen çaba ve destekler için, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’e, Ticaret Müşavirlerimize, sorunu sürekli gündeme getiren Ticaret Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüze ve değerli bürokratlarımıza teşekkür ederiz.”