Teslim törenine Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Bosna Hersek Askeri Ataşesi Albay Murat Kul katıldı. Teslim tutanakları iki ülke adına resmi olarak imzalandı.

İzinsiz Dron Uçuşlarına Karşı Güvenlik Güçleniyor

Törende konuşan Savunma Bakanı Helez, son dönemde Bosna Hersek’te askeri tesisler ve güvenlik bölgeleri üzerinde artan izinsiz dron uçuşlarına dikkat çekerek, bu tehdide karşı etkin bir önlem alma gerekliliğinin altını çizdi. Türkiye’den gelen bu ileri teknolojiye sahip sistemin, bu konuda kritik bir açığı kapatacağını belirten Helez, şöyle konuştu:

“Güvenlik altyapımıza önemli bir katkı sağlayacak bu sistem, dronları tespit etme, engelleme ve etkisiz hale getirme konularında son derece ileri bir teknolojiye sahip. Türkiye, bu alanda bize destek olarak yalnızca bir güvenlik açığını kapatmadı, aynı zamanda stratejik bir dostluk örneği de gösterdi.”

Helez ayrıca, sistemin dünya genelinde kullanılan en gelişmiş Anti-Dron teknolojilerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi ve askeri yetkililere teşekkürlerini sundu.

"Bosna Hersek’in Yanındayız" Mesajı

Törende konuşan Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan köklü tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, askeri alandaki iş birliğinin bu dostluğun önemli bir parçası olduğunu ifade etti:

“Türkiye olarak Bosna Hersek’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve NATO üyeliği yolundaki çabalarını her platformda desteklemeyi sürdürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki eğitim, modernizasyon ve teknik iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlü bir göstergesidir.” Metaverse Balonu Patladı mı? Teknoloji Dünyasında Sessizliğe Gömülen Büyük Vaat!

Kangal FPV Anti-Dron Sistemi: Dron Tehditlerine Karşı Yerli Çözüm

ASELSAN imzası taşıyan Kangal FPV Anti-Dron Sistemi, modern savaş ve güvenlik doktrinlerinde giderek artan dron tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. Yazılım tabanlı karıştırma özelliğiyle öne çıkan sistem, Amerikan GPS, Rus GLONASS, Çin’in BEIDOU ve Avrupa’nın GALILEO gibi tüm küresel konumlandırma sistemlerini devre dışı bırakabilecek kapasitede çalışıyor.

Kritik altyapıların, askeri üslerin ve stratejik bölgelerin korunmasında kullanılan sistem, FPV (First Person View) tipi mini ve mikro dronları tespit ederek etkisiz hale getirebiliyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı frekans bantlarında programlanabilir olması, Kangal’ı farklı coğrafyalarda ve görev tanımlarında esnek bir çözüm haline getiriyor.

Savunma Sanayii İhracatında Yeni Bir Adım

Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri son yıllarda sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de yoğun talep görüyor. Kangal FPV Anti-Dron Sistemi’nin Bosna Hersek’e hibe edilmesi, Türkiye’nin dost ülkelere yönelik savunma desteğinin sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birlikleri açısından da önem kazandığını bir kez daha gösterdi.