Akademik çalışmalarla kahverengi kokarcanın doğal avcısı olduğu tespit edilen sülünler, bu kapsamda Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirildi. Toplam 800 adet sülün, Ordu’nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerinde doğaya bırakıldı.

Fatsa Sazcılar Mahallesi'nde düzenlenen doğaya salım programında konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2 sülün üretim istasyonu bulunuyor. Burada yetiştirilen sülünlerin kahverengi kokarcayla mücadelede etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu nedenle kimyasal kullanımını azaltmak ve çevre dostu bir çözüm sunmak amacıyla bu kuşları doğaya salıyoruz.”

Koç, uygulamanın başarılı olması halinde farklı bölgelere yaygınlaştırılmasının planlandığını vurgularken, sülünlerin korunması konusunda vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kimyasal ilaç kullanımının çevresel zararları göz önünde bulundurulduğunda, bu girişim çevreci çevrelerce olumlu karşılanırken, biyolojik mücadelede önemli bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Programa ayrıca Fatsa Kaymakamı Avni Kula, İl Tarım Müdür ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu ile çok sayıda yetkili ve vatandaş da katıldı.