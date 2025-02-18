Antalya'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak da bilinen sanatçı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'dan memleketi Adıyaman'a getirildi. Daha sonra cenaze havalimanından konvoyla Kahta ilçesine getirildi. Kahta Mıçe için, 3 ay önce ismi verilen Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.



Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.



Törende yapılan dua ve konuşmaların ardından, Kahtalı Mıçe'nin cenazesi namaz için Çağrı Camisi'ne götürüldü. Kahtalı Mıçe, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşlarıyla defnedildi.