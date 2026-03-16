İşte 2026 Oscar gecesinde öne çıkanlar ve kazananlar:

Gecenin Büyük Kazananı: One Battle After Another

14 dalda aday gösterilen film, aralarında En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in de bulunduğu toplam 6 ödül alarak törenin yıldızı oldu.

Zirvedeki Başarı: Film; En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve bu yıl ilk kez dağıtılan En İyi Casting ödüllerini de kucakladı.

Sean Penn ve Kieran Culkin Diyaloğu: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Sean Penn törene katılmadı. Ödülü sunan Kieran Culkin’in, "Sean Penn bu gece burada olamadı ya da olmak istemedi" şeklindeki esprisi salonda kahkahalara neden oldu.

"Sinners" ve Diğer Başarılar

Geceye 16 adaylıkla en iddialı giren yapım olan "Sinners", toplamda 4 ödül kazandı.

Michael B. Jordan , bu filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Yapım ayrıca En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği ve En İyi Sinematografi dallarında ödülleri topladı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise beklentileri boşa çıkarmayarak "Hamnet" filmindeki rolüyle Jessie Buckley’ye gitti.

Oscar Tarihinde Bir İlk: K-Pop Rüzgarı

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, "KPop Demon Hunters" filmiyle yaşandı. Filmin içinde yer alan "Golden" adlı parça, En İyi Orijinal Şarkı seçilerek Oscar kazanan ilk K-pop şarkısı olarak tarihe geçti. Yapım aynı zamanda En İyi Animasyon ödülünün de sahibi oldu.

Sunucu Conan O’Brien’dan Keskin Mizah

Gecenin sunuculuğunu ikinci kez üstlenen Conan O’Brien, açılış konuşmasında yapay zekadan güncel skandallara kadar pek çok konuya değindi:

Yapay Zeka: "Belki de Oscar törenini sunan son insan ben olurum" diyerek teknolojik dönüşüme atıfta bulundu.

Epstein Göndermesi: İngiliz adayların yokluğu üzerinden Jeffrey Epstein belgeleri sonrası Britanya’da yaşanan gözaltılara sert bir gönderme yaptı.

Timothée Chalamet Şakası: Chalamet’nin bale ve operaya dair geçmişteki eleştirilerini hatırlatan O’Brien, "Bale topluluklarından gelebilecek saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırıldı" diyerek izleyicileri güldürdü.

98. Oscar Ödülleri: Ana Kategoriler Kazanan Listesi