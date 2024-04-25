Şu anda Iveco Group Yönetim Kurulu Bağımsız Direktörü olarak görev yapan Olof Persson, son Sermaye Piyasası Günü’nde sunulduğu üzere grubun planlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak CEO görevini üstlenecek.

Iveco Group Başkanı Suzanne Heywood, atamayla ilgili şu yorumu yaptı: “Iveco Group’taki herkes adına, Gerrit’e son iki buçuk yıldaki enerjik ve başarılı önderliği için teşekkür etmek istiyorum ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Olof’un ilgili sektördeki büyük tecrübesiyle CEO olarak devreye gireceği ve Mart ayında sunduğumuz planların uygulanmasında görevi üstleneceği için gerçekten şanslıyız.”

Grubun yeni CEO’su Olof Persson ise şu yorumda bulundu: “Yönetim kurulu üyesi olarak, şirketi dijital çağın fırsatlarına ve alternatif tahrik teknolojilerine geçişe açan Iveco Group ekibinin tamamından çok etkilendim. CEO görevini üstlenerek tüm paydaşlarımıza hizmet etmeye, sürekli ivme kazanan yeteneklerimizden en iyisini uygulamaya odaklanmamızı sağlama fırsatına sahip olduğum için bundan daha fazla mutluluk duyamazdım.”

Gerrit Marx ise şu açıklamayı yaptı: “Olof yalnızca Yönetim Kurulumuzun değerli bir üyesi değil, aynı zamanda benim ve kıdemli Iveco Group ekibinin yakın akıl hocası oldu. Onun deneyimi, engin sektör bilgisi ve grubumuz hakkındaki anlayışı, yakın zamanda sunduğumuz planlara yönelik güçlü ivmenin devamını sağlayacaktır. Listelenmemizden bu yana geçen bu önemli ve heyecan verici yıllarda Iveco Group’taki meslektaşlarımın elde ettiği başarılardan büyük gurur duyuyorum. Olof’un önderliğinde şirketimizin daha da güçlenerek ilerlemeye devam edeceğinden hiç şüphem yok.”

Kariyeri boyunca Olof Persson, ABB’de çeşitli görevlerde bulundu ve 2004 yılında Bombardier Transport’a Bölüm Başkanı olarak atandı. 2006 yılında Volvo Aero Başkanı ve ardından 2008 yılında Volvo Construction Equipment Başkanı olarak Volvo Group’a katıldı. 2011 yılında AB Volvo Group’un Başkanı ve CEO’su oldu. Olof Persson, 2016 yılında Cerberus Operations and Advisory Company’ye Kıdemli Operasyon Yöneticisi olarak atandı. 2022 yılında Grup Euronext Milan’da listelendiğinde Iveco Group’un Yönetim Kurulu’na Bağımsız Direktör olarak katıldı.