Suriye ile yatırım fırsatları masada

Şekib Avdagiç, Suriye’de barış ortamının gündeme gelmesiyle birlikte yatırım fırsatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İTO olarak iki yönetim kurulu üyesini Suriye’ye gönderdiklerini ifade eden Avdagiç, “Arkadaşlarımız Şam’da büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ile ve bazı sanayicilerle görüşmeler yaptı. Çin'in bölgede 800 dönüm arazi tahsisi aldığı bilgisi var. Biz de sadece Şam değil, Türkiye’ye coğrafi ve kültürel yakınlığı nedeniyle Halep’i de yatırım gündemimize alabiliriz” dedi.

Suriyeli iş insanlarıyla entegrasyon fırsatı

Avdagiç, Türkiye’de yaşamış ve şimdi Suriye’ye geri dönen Suriyeli iş insanlarıyla hızlı bir entegrasyon imkânı bulunduğunu vurguladı. “Devlet politikamız çerçevesinde, sınır komşumuzun maliyet avantajlarını Türkiye’nin teknolojik gücüyle birleştirerek yatırımda yeni avantajlar sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul sanayisi için ‘terzi usulü’ teşvik talebi

İstanbul’daki sanayi kuruluşlarının desteklenmesine yönelik taleplerini yineleyen Avdagiç, “İstanbul’daki sanayinin buradan atılması gerektiği noktasında değiliz. Elbette yeni sanayi alanlarının gelişmesini destekliyoruz, ancak İstanbul’da kalan sanayicilerimize özel, sınırlı teşviklerle ‘terzi usulü’ bir destek mekanizması kurulmalı” diye konuştu. Bu teşviklerin sadece çevre dostu yatırımlar ve yeni nesil teknolojilere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yerli üretim vurgusu: “İthal otobüs garabeti”

Avdagiç, yerli ve milli üretimin kamu alımlarında öncelikli olması gerektiğini belirterek, özellikle yerel yönetimlerin bu konuda daha hassas davranması gerektiğine dikkat çekti. “Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi ülkelerinden biri olmasına rağmen, hala bazı belediyelerin ithal otobüs tercih etmesini kabul edemiyoruz. Bu durum gerçekten üzücü. Yerli üreticilerimize destek verilmesi milli ekonomi açısından elzemdir” dedi.

BTM, Türkiye’nin en büyük teknoloji üssüne taşınıyor

İTO’nun girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM), Atatürk Havalimanı’nda kurulacak olan dev teknoloji üssüne taşımayı planladıklarını açıklayan Avdagiç, bu yöndeki taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ilettiklerini ve olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.

“BTM, şu anda 4 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor ve artık bu mekâna sığamıyoruz. Atatürk Havalimanı'ndaki 200 bin metrekarelik teknoloji üssü projesi kapsamında, 10 bin metrekarelik bir alan istedik. Sayın Bakanımız bu talebimize olumlu yaklaştı. Biz de hemen taşınmaya hazırız. Bu yeni merkez, girişimcilerimize büyük katkı sağlayacak” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in açıklamaları, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlar açısından yeni fırsatlara kapı aralarken, İstanbul sanayisinin korunması ve yerli üretimin desteklenmesi konusunda somut çözüm önerilerini de ortaya koydu.