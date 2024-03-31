İstanbul Ticaret Odası’ndan yarışma ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi

Kıymetli Öğrencilerimiz,

“Türkiye’nin 2. Yüzyılında Lojistiğin Geleceği İle İlgili Bir Projem Var Yarışması” İstanbul’da bulunan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Ulaştırma Hizmetleri alanı Lojistik dalında eğitim gören öğrencilerinin katılımına açıktır.

Yarışma, Lojistik kavramı kapsamında yer alan ve birbiri ile etkileşimi olan; Sipariş Yönetimi, Depolama, Stok Yönetimi, Katma Değerli Hizmetler, Terminal Hizmetleri, Gümrükleme, Sigorta ve Taşımacılık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların projelerini makale olarak sunması gerekmektedir.

Her katılımcı yarışmaya bir proje ile katılabilecektir.

Başvuru formları ve yarışma şartnamesi okul idarelerinden temin edilecektir.

Son başvuru tarihi 26.04.2024’dür.

Birinciye diz üstü bilgisayar,

İkinciye cep telefonu,

Üçüncüye tablet verilecek olup,

Dördüncü, beşinci ve altıncı “Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası” kitabı ile ödüllendirilecektir.