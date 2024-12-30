Ahmet Köse’nin Açıklamaları

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı değerlendirmede, “Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklenmiyor. Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek. Tahminlerimize göre ocak ortasından itibaren İstanbul yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacak” ifadelerini kullandı.

Hava Durumu Genel Görünümü

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre:

Bugün: Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağışlar: Özellikle Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı gibi bölgelerde yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Özellikle Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı gibi bölgelerde yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Kar Tehlikesi: Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Hava Sıcaklıkları: Mevsim normallerinde seyredecek.

Soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi yarından itibaren terk etmesi beklenirken, kar yağışına özlem duyan İstanbulluların beyaz örtüye kavuşması için ocak ortasını beklemesi gerekecek.