KFE, Şubat itibarıyla 215,51 seviyesine ulaştı (baz yıl 2023=100).

Üç Büyük İlde Artış Devam Ediyor

Türkiye’nin üç büyük ilinde de konut fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Şubat ayında yıllık bazda:

İstanbul’da %28 artışla endeks 201,1

Ankara’da %29,7 artışla 237,2

İzmir’de %25,8 artışla 208,8 seviyesinde gerçekleşti

Yeni Konutlar Daha Hızlı Yükseldi

Yapım yılı son iki yıl olan konutları kapsayan Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE), yıllık %29,7 artarak 221,2 seviyesine çıktı. Buna karşılık, daha eski konutları kapsayan Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) %26,1 artışla 214,5 oldu.

Metrekare Fiyatı 45 Bin TL’yi Aştı

Türkiye genelinde konutların ortalama birim fiyatı, 2025 yılının son çeyreğinde yıllık %26 artışla metrekare başına 45.447 TL’ye yükseldi. Büyük şehirlerde metrekare fiyatları ise:

İstanbul: 74.101 TL

Ankara: 41.281 TL

İzmir: 49.544 TL

olarak hesaplandı.

Reel Olarak Düşüş Sürüyor

Nominal artışa rağmen konut fiyatlarının enflasyon karşısındaki performansı zayıf kaldı. Enflasyondan arındırılmış Reel KFE, Şubat ayında yıllık bazda %3,9 düşüş gösterdi. Bu durum, konut fiyatlarının artmasına rağmen alım gücü açısından gerilemeye işaret ediyor.

Konut Getirisi Alternatiflerin Gerisinde

2026 Şubat itibarıyla konut yatırımı %5,5 getiri sağlarken, Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi %21,8, TL mevduat ise %7,3 getiri sundu. Bu tablo, kısa vadede konutun alternatif yatırım araçlarının gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Maliyet ve Talep Fiyatları Yukarı İtiyor

Uzmanlara göre, inşaat maliyetlerindeki artış, kur ve enflasyon baskısı ile birlikte konut fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Öte yandan talep tarafındaki dalgalanmalar da fiyatlarda oynaklığa neden oluyor.

Konut piyasasında nominal artış eğilimi sürerken, reel düşüş ve alternatif yatırım araçlarının performansı, yatırımcıların tercihlerini yeniden şekillendirebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.