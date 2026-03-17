Parlamentoda yapılan oylamada, Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti’nin 79 milletvekili karar lehine oy kullandı. Muhalefetin itirazlarına rağmen çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisi, tasarının kabul edilmesini sağladı.

Sosyalist Parti Parlamento Grup Başkanı Taulant Balla, kararın yalnızca sembolik olmadığını vurgulayarak, “Bu adım; terörizme verilen devlet desteğini, vekil güçler aracılığıyla yürütülen istikrarsızlaştırma faaliyetlerini ve siber saldırılar dahil hibrit tehditleri kınamayı amaçlıyor” dedi.

Karar metninde ayrıca, İran bağlantılı olduğu öne sürülen siber saldırılara da dikkat çekildi. Arnavutluk hükümeti, Temmuz 2022’de kamu kurumlarının dijital altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu. Söz konusu saldırı, çevrimiçi kamu hizmetlerinin günlerce aksamasına neden olmuştu.

Bu gelişmenin ardından Tiran yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Son alınan kararın, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.