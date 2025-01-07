Toplu taşıma zam teklifinin yanı sıra, taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine yönelik yüksek zam talepleri de masaya yatırıldı. UKOME’de alınan kararlar, toplu taşımanın büyük bir yük olduğu İstanbul’da, özellikle düşük gelir grubunda yer alan milyonlarca insan için endişe yaratıyor.

Zam Teklifi Neden Gündemde?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün başkanlık ettiği toplantıda, yüzde 46,09 oranındaki toplu taşıma zammı, artan maliyetler gerekçesiyle gündeme geldi. Ancak bu oran, İstanbul gibi hayat pahalılığının yüksek olduğu bir şehirde vatandaşların sırtına ek bir yük getirecek. Düşük gelirli milyonlarca çalışanın ulaşım masrafları, hane bütçelerinde önemli bir yer tutarken, böyle bir zammın kabul edilmesi durumunda yaşam koşullarının daha da zorlaşacağına dikkat çekiliyor.

Taksiciler ve Servisçilerden Yüksek Zam Talepleri

Toplantıda, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücret tarifesine yüzde 60 zam yapılmasını talep etti. Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, indi bindi ücretinin 25 TL’ye çıkarılmasını isterken, otobüsçüler toplu taşıma zam oranı ile uyumlu bir artış talep etti. Servis taşımacılığı sektöründen ise öğrenci servislerinde en düşük ücretin 3 bin TL, işçi-personel servislerinde ise yüzde 100 zam yapılması istendi.

İstanbullular Ne Diyor?

İstanbul’da geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaş, zam tekliflerine tepkili. Mevcut ekonomik koşullarda, toplu taşıma zamlarının gündeme gelmesi bile hane bütçelerinde ciddi bir endişe yaratıyor. Özelikle asgari ücretle geçinenler, çocuklarını okula gönderen aileler ve günlük işlere gidip gelen emekçiler, bu tür zamların ekonomik yüklerini daha da artıracağından endişe duyuyor.

Alt Komisyonlardan Çıkacak Kararlar Bekleniyor

UKOME toplantısında zam oranlarının detaylı şekilde alt komisyonlarda değerlendirileceği belirtildi. Bu süreçte, halkın ihtiyaçları ile artan maliyetlerin dengelenmesi büyük önem taşıyor. Ancak zamların kabul edilmesi durumunda, İstanbul’daki hayat pahalılığına bir yenisinin daha eklenmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Ulaşım, bir metropolde yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal eşitlik meselesidir. Zam kararlarının, halkın yaşam standartlarını düşürmeden alınması kritik önem taşıyor.