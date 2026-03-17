Gürlek, açıklamasında, hakkında ortaya atılan malvarlığı iddialarının “herhangi bir delile dayanmadığını” belirterek, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.

“Hayal ürünü iddialar”

Gürlek, 20 yılı aşkın süredir devletin مختلف kademelerinde görev yaptığını vurgulayarak, kendisinin ve hâkim olan eşinin mal varlığı beyanlarını ilgili mevzuat kapsamında düzenli olarak yetkili kurumlara sunduğunu söyledi.

Özgür Özel’in paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.”

“Daha önce de benzer iddialar yalanlandı”

Açıklamasında, Özgür Özel’in geçmişte de benzer iddialar ortaya attığını ve bunların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını öne süren Gürlek, söz konusu açıklamaların sorumsuz olduğunu dile getirdi.

“Karalama kampanyasının parçası”

Yargı görev süresi boyunca terör ve organize suç örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Gürlek, bu tür iddialarla hedef alınmasının sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savundu.

Yasal süreç başlatılıyor

Gürlek, açıklamasının sonunda, iddialar karşısında hukuki adım atacağını duyurarak:

“Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”

ifadelerini kullandı.

GÜRLEK'İN PAYLAŞIMI ŞÖYLE: