Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kazandığı 5 madalyayla Samsun'da bir ilki başaran ve Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda temsil edecek genç güreşçi Oğuzhan Kaya'yı makamında ağırlayarak tebrik etti.

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Oğuzhan Kaya, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kazandığı 5 madalya ile Samsun'un ilk lig madalyasını kazanan sporcusu oldu. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Oğuzhan Kaya, takım arkadaşları ve antrenörleri İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, alınan başarılı sonuçlardan dolayı sporcu, ailesi ve antrenörlerini tebrik etti. Oğuzhan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Deste Küçük kategorisinde Samsun'u temsil edecek.

İlkadım Belediyesi'nin spora ve sporcuya değer verdiğini ve sonucunda başarıların geldiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'İlkadım Belediyesi olarak spora verdiğimiz desteklerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. İlkadım Belediye Spor Kulübü bünyesinde farklı dallarda şampiyona, turnuva ve liglere katılan sporcu ve takımlarımız, başarılı sonuçlar elde ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir yenisini de Oğuzhan Kaya kardeşimiz başardı. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği toplam 5 madalyayla Samsun'da bir ilki başardı ve bu alanda şehrimize madalya getiren ilk sporcu oldu. Bu sonuçların ardından Samsun'u ve İlkadım'ı İstanbul'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda temsil edecek. Sporcunuzu, antrenörlerini ve ona destek veren kıymetli ailesini tebrik ediyorum. Oğuzhan'ın katılacağı kupa mücadelesinden başarılı sonuçlarla döneceğine olan inancımız tamdır. Bu noktada, yarışmalara katılacak ve İlkadım için mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' dedi.