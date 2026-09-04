SPK’dan yatırım fonları ve pay satışlarına yeni düzenleme: Sermaye şartı yükseldi, borsa dışı satışlara sınır geldi

Borsa İstanbul’da 3 hisse için yeni tedbir: İşlem kısıtlamaları başladı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Bunlar da ilginizi çekebilir

Deniz Göktaş hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemi

Soyyiğit Grup’un Kent Boringer ve Aysan gibi markalarıyla Foodist 2026’da dikkat çekti

İstanbul’da kiralık sosyal konut için tarih netleşti: İlk teslimler eylülde

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Jesurun Rak-Sakyi'ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz' denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jesurun Rak-Sakyi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası ilk maçında Belçika'ya mağlup oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.