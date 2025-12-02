İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 178 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 57 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Kasım ayında sinema ve tiyatro bilet fiyatı yüzde 13 arttı

Kasım ayında eğlence ve kültür harcama grubunda yer alan sinema ve tiyatro bilet ücreti yüzde 13 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan mercimek yüzde 10,57, margarin yüzde 8,70, fındık ezmesi yüzde 8,47, kuru fasulye yüzde 7,87, gofret yüzde 7,62, portakal yüzde 6,91, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde 6,74, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan zeytinyağı yüzde 6,70, paketli toz tatlılar yüzde 6,70, reçel yüzde 6,57, pirinç yüzde 6,49, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan konserve mısır yüzde 6,18, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan şampuan yüzde 5,83, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dondurulmuş börek yüzde 5,48, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan nohut yüzde 5,13 oldu.

Kasım ayında karnabahar fiyatı yüzde 45,91 ucuzladı

Kasım ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 45,91 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 26,67,taze fasulye yüzde 20,35, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak biletleri yüzde 17,02, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan pırasa yüzde 15,92, ıspanak yüzde 13,25, limon yüzde 13,21, dolmalık biber yüzde 11,84, mandalina yüzde 11,52, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek mont yüzde 10,21, erkek kazak yüzde 9,65, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 9,47, havuç yüzde 8,24, üzüm yüzde 7,85, muz yüzde 5,58, sivri biber yüzde 4,64 oldu.