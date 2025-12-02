Hazar’da modern ve çok paydaşlı bir Ro-Ro hizmeti kurulması için önemli bir adım atıldı. 26–27 Kasım tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen Avrupa Birliği Küresel Geçit (Global Gateway) – Orta Asya Yatırımcılar Forumu kapsamında, Türkiye’den UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve Albayrak Şirketler Grubu ile Kazakistan’dan National Company Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) arasında Hazar Denizi’nde modern, sürdürülebilir ve çok paydaşlı bir Ro-Ro hizmeti geliştirilmesine yönelik stratejik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Bu mutabakat, CRRC – Caspian Ro-Ro Company’nin resmi kuruluşundan önce teknik, ticari ve kurumsal hazırlık sürecini başlatan kritik bir adım niteliği taşıyor. Girişim, Avrupa Birliği’nin Global Gateway ilkeleriyle uyumlu olarak şeffaf, sürdürülebilir, yeşil, dijital ve uluslararası yatırımcılara açık bir Ro-Ro operasyon modeli oluşturmayı hedefliyor.

CRRC'nin hayata geçirilmesi, Orta Koridor’un en kritik darboğazı olan Hazar geçişinin kapasitesini artırmayı; geçiş sürelerini iyileştirerek Avrupa–Orta Asya taşımacılığını daha dengeli, dirençli ve sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Planlanan yapıda dijital entegrasyon, çevresel sürdürülebilirlik ve modern Ro-Ro operasyonu temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO), girişime katılma niyetini taraflara resmen iletti ve sürece yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu beyan ederek tarafları Bakü'ye davet etti. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte CRRC, Hazar Bölgesi bağlantısallık koridorunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir Avrasya ticaret bağlantılarının hızlandırılması açısından önemli bir stratejik fırsat sunuyor.

Aras: “CRRC, bölgesel iş birliğinin güçlü bir örneğidir”

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, iş birliğine yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türk taşımacılık sektörünün ve Orta Koridor’un geleceği açısından kritik öneme sahip olacak oluşumun şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlendi. CRRC, bölge ülkeleri arasında iş birliğinin güzel bir örneğidir. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Avrupa Birliği kurumlarının da desteklediği bu girişim, Hazar geçişinin kapasitesini artırarak Orta Koridor’un kesintisiz işleyişine katkı sağlayacaktır. UND olarak amacımız, sadece nakliye sektörüne değil, bölgesel kalkınmaya, ticaretin sürdürülebilirliğine ve geleceğin bağlantısallık vizyonuna katkı sunmaktır. Bu çok taraflı girişimde yer alarak ayrıca Türk taşımacılık sektörünün Orta Koridor üzerindeki etkinliğini artırarak, Hazar geçişindeki yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve AB ile bölge ülkeleri arasında güven artırıcı, yatırım çekici ve uzun vadeli iş birliğini güçlendiren bir platform oluşturacağına inanıyoruz.”

Başkan Aras ayrıca, “Bu vesileyle, projeyi duyurarak görünürlük kazandıran ve sürecin her aşamasında yönlendirmeleriyle destek veren Türkiye AB Delegasyonuna, Avrupa Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar (DG INTPA) ve Genişleme ve Doğu Komşuluk Genel Müdürlüğü yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

YENİ GİRİŞİMİN AMACI

Oluşum, Avrupa Birliği'nin Global Gateway hedefleri ile Orta Koridor vizyonunu somutlaştıran; Avrupa, Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya arasında daha entegre, güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret yapısının kurulmasına katkı sağlayacak stratejik bir altyapı yatırım girişimidir.

Böylece: