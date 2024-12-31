Bu zam kararı, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 5 Kasım 2024 tarihinde belirlenmiş ve 27 Aralık 2024 tarihinde onaylanmıştır.

Daha önce, Mayıs 2024'te İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan kararla, 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlenmişti. Yeni zamla birlikte, ekmek fiyatlarında yaklaşık %25'lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

Bu fiyat artışı, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle ekmek üreticileri tarafından talep edilmiş ve ilgili mercilerce onaylanmıştır. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren İstanbul genelindeki tüm fırın ve satış noktalarında uygulanacaktır.