Soğuk hava dalgasının pazar gecesinden itibaren etkisini artırması, pazartesi günü ise günlük yaşamı zorlaştırması bekleniyor.

Sıcaklıklar Çakılıyor, Kar Rotası Netleşti

Hafta sonu boyunca süren sağanak yağışların ardından, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Termometrelerin kış değerlerine inmesiyle birlikte, İstanbul’un özellikle batı kesimlerinde kar yağışı daha sert hissedilecek.

5 İlçe İçin Kritik Uyarı

AKOM verilerine göre kar yağışı bazı ilçelerde etkisini artıracak:

Çatalca & Silivri: Yüksek kesimlerde yoğun ve tutan kar bekleniyor. İBB’nin çatı düzenlemesi neyi hedefliyordu, neden durduruldu? İçeriği Görüntüle

Arnavutköy & Başakşehir: Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi riski var.

Büyükçekmece: Kıyıda sulu kar, iç bölgelerde ise kar örtüsü oluşabilir.

Pazartesi Sabahı Zor Geçecek

Okulların açıldığı güne denk gelen bu hava koşulları, ulaşımı doğrudan etkileyecek. Yetkililer;

Toplu taşımanın tercih edilmesini,

Özel araçla çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanmasını,

Özellikle viyadük ve köprülerde gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istiyor.

Anadolu Yakası da Risk Altında

Poyrazın sert esmesiyle soğuk hava tüm kente yayılacak. Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy’ün yüksek kesimlerindepazartesi öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurun kara dönüşme ihtimali %60’ın üzerinde.

Doğu’da Tehlike Büyüyor

Soğuk hava sadece İstanbul’u değil, doğu bölgelerini de etkisi altına alıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski, gece saatlerinde ise şiddetli don ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıkların bazı illerde -20 dereceye kadar düşebileceği uyarısı yapıldı.