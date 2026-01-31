Pezeşkiyan, “Trump, İran’da huzursuzluk çıkarmak istedi. İçeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı engel olacağız” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin Tahran’daki anıt mezarını ziyaretinin ardından konuşan Pezeşkiyan, son protestoların barışçıl taleplerin ötesine taşınarak dış aktörler tarafından istismar edildiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı Avrupalı liderleri hedef alan Pezeşkiyan, bu isimlerin İran’da tansiyonu bilinçli şekilde yükselttiğini ileri sürdü.

Pezeşkiyan, “Barışçıl protestoları kullanarak halk arasında kargaşa ve çatışma çıkarmak isteyenler var. Halkı sokaklara dökerek bu ülkeyi parçalamayı, toplumda nefret ve ayrışma yaratmayı hedeflediler” ifadelerini kullandı. Protestoların yalnızca sosyal taleplerden ibaret olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, dış güçlerin provokasyon girişimleri kapsamında İran’daki hareketlere maddi ve lojistik destek sağlandığını öne sürdü.

“Adalet hedefimizdir”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hükümetin protestolara yaklaşımına dair değerlendirmelerde de bulundu. Yetkililere temkinli davranma çağrısı yapan Pezeşkiyan, protestoları şiddet ve provokasyona dönüştürmek isteyen girişimlerin boşa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Adalet hedefimizdir” diyen Pezeşkiyan, halkın yönetime katılımının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Barışçıl protestocuları dinlemeliyiz. Halka otoriteyle yaklaşmamalı, adil davranmalıyız. Adalet ve hakkaniyet temelinde işleyen bir hükümetin önünde hiçbir güç duramaz” şeklinde konuştu.

ABD-İran gerilimi sürüyor

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada İran’a doğru “büyük bir filonun yolda olduğunu” ifade etmiş ve Tahran’ın müzakere masasına oturmak istediğini iddia etmişti. Trump, “Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz” demişti.

İranlı yetkililer ise olası bir ABD saldırısına “hızlı ve kapsamlı” karşılık verileceğini açıklamış, Tahran yönetiminin yalnızca “adil, dengeli ve zorlayıcı olmayan şartlar” altında müzakereye açık olduğunu vurgulamıştı.