İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’ın da annesi olan merhume Hacı Sabire Aydın, uzun ömrünü ailesine, sevdiklerine ve hayır işlerine vakfederek çevresine iyilik saçan, yüce gönüllü ve fedakâr bir anne olarak tanınıyordu.

Taziye ve Cenaze Programı

Taziyeler, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16.00’ya kadar İstanbul Aydın Üniversitesi T Blok Müzede kabul edilmeye devam edecek.

İstanbul’daki cenaze namazı ise aynı gün saat 16.45 itibariyle, ikindi namazına müteakip İstanbul Aydın Üniversitesi A Bahçede kılınacaktır.

Merhumenin naaşı, memleketi olan Trabzon’un Maçka ilçesi Kaynarca Köyünde, öğle namazına müteakip aile kabristanında defnedilecek

Ekovitrin Ailesi Olarak Başsağlığı Diliyoruz

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın kıymetli annesi, Hacı Sabire Aydın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Sayın Mustafa Aydın ve ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.