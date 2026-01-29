Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlikte belirgin bir düşüş yaşandı. Aralık ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı Yüzde 49,1’de Kaldı

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Aralık ayında 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım Geriledi

İşgücü Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişiye düştü. İşgücüne katılma oranı 0,5 puan azalarak yüzde 53,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 35,5 olarak kaydedildi.

Genç İşsizliği Yüzde 14,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Aralık ayında 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,0, genç kadınlarda ise yüzde 18,2 olarak tahmin edildi.

Haftalık Çalışma Süresi Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Aralık ayında 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 28,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.