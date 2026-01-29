Şener’in işlemlerinin sürdüğü ve halen gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Gözaltı sürecine ilişkin resmi makamlardan ve şirketten henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelişme iş dünyasında yakından takip ediliyor.

Öte yandan bu gelişmelerin ardından TAV İnşaat, uluslararası alandaki başarısıyla önemli bir ödüle layık görüldü. Dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarının yer aldığı ENR 2025 listesinde bulunan Türk şirketleri için düzenlenen “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde TAV İnşaat da ödül alan firmalar arasında yer aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener’in Fransa’da gözaltında bulunması nedeniyle, ödül törene katılan TAV İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan tarafından teslim alındı.