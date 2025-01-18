Ateşkes Sürecinde Kritik Adım

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını incelemek üzere daha önce bir toplantı gerçekleştirmiş ve anlaşmayı hükümete onaylaması yönünde tavsiye etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik, diplomatik ve insani boyutların göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, "Anlaşma, savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklemektedir" denildi.

Rehinelerin Serbest Bırakılması Başlıyor

Anlaşma kapsamında, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılacak. İsrail Başbakanlık Ofisi, rehinelerin iadesinin 19 Ocak Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Bu adım, uzun süredir devam eden çatışmaların sonlandırılması ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.