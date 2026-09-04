İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu sene ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katkılarıyla okullara 31 bin bahçe görevlisini istihdam edeceklerini söyleyerek, 'Bu hem okulların güvenliğini sağlama, hem de istihdam noktasında doğru bir adım oldu' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik ziyareti kapmasında AK Parti Bilecik İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Mustafa Çiftçi, görevine başladığında kendilerine öncelikle 2 alan belirlediklerini söyleyerek, 'Birincisi, yeni nesil suç örgütleri veya suç çeteleri dediğimiz yapılarla mücadele etmek. İkincisi de uyuşturucuyla mücadele etmek. Şu anda insanımızın en fazla muzdarip olduğu, insanımızı en fazla dertlendiren bu iki konu var. İçişleri Bakanlığı olarak bunlarla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece yurt içinde mücadele etmiyoruz, yurt dışında da bunların izini sürüyoruz' dedi.

'Dünyanın isterse öbür ucuna gitsinler, hangi memlekete kaçarlarsa kaçsınlar takibini yapacağız'

Bakan Mustafa Çiftçi, Salı günü Gürcistan'a gittiğini anlatarak, Gürcistan İçişleri Bakanı ile düzensiz göç, uyuşturucu ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında görüştüğünü belirterek, 'Memleketimizde suç işleyip de yurt dışına kaçanlar oluyor. Sıkıştıklarında soluğu yurt dışında alıyorlar. Dünyanın isterse öbür ucuna gitsinler, hangi memlekete kaçarlarsa kaçsınlar İçişleri Bakanlığı olarak takibini yapacağız. Onları teslim alacağız ve Türk adaletinin önüne çıkararak hesap vermelerini sağlayacağız. Bu konuda Adalet Bakanlığımızla beraber de tam bir koordinasyon içerisinde çalıştığımızı ifade etmek isterim. Nitekim yaptığım ziyaretin çok anlamlı sonuçları da oldu, faydaları da oldu. Mesela bu yıl içerisinde Gürcistan'dan biz toplamda 438 kişinin iadesini sağladık sırf bu 8 ay içerisinde. Şimdiye kadar 866 kişinin iadesini sağlamışlar, iade etmişler veya sınır dışı etmişler. Bu sene sırf 438 kişinin iadesini sağlamış olduk. Bu önemli bir rakam.23-24 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da Türk polisimizle Gürcistan polisi ortak bir operasyona imza attı. 22 kişiyi yakaladılar orada, Türkiye'de suç işleyip de Gürcistan'a kaçanlardan. Bunlardan 11 tanesini hemen iade ettiler. 11 tanesi de Gürcistan'da suç işlediğinden dolayı oradaki cezalarını çekecek, ondan sonra Türkiye'ye iade edecekler' dedi.

'Türkiye'de suç işleyip dünyanın değişik yerlerine gidenlerle mücadelemiz devam edecek'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyen, insanların evini arabasını kurşunlayan, onlardan haraç isteyen ve onları böyle zor durumda bırakan bu yeni nesil suç örgütleri nereye giderlerse gitsinler peşlerinde olduklarını söyledi. Bakan Mustafa Çiftçi, 'Kesinlikle peşlerini bırakmayacağız. Dünyanın öbür ucunda da olsa onları yakalayıp getirip Türkiye'ye, Türk adaletine teslim etmekte kararlıyız. Bu ziyaretimiz sadece Gürcistan'la da sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde yine Türkiye'de suç işleyip de Almanya'ya kafa atan, İtalya'ya kaçan, Yunanistan'a kaçan, dünyanın değişik yerlerine giden suç örgütlerinin de elebaşlarıyla, üyeleriyle mücadelemiz devam edecek. Bu yolda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü ağır bir yükün altındayız. İçişleri Bakanlığı hakikaten şerefli olduğu kadar bir o kadar da ağır bir sorumluluğu gerektiren bir görev' ifadelerine yer verdi.

'Bu yılın 8 ayı içerisinde 545 örgüte bin 524 operasyon yaptık bunları çökertmek için'

Bakan Mustafa Çiftçi, açıklamasının devamında, 'Biz yine İçişleri Bakanlığı olarak bu sene içerisinde 545 tane organize suç örgütüne yönelik olarak operasyon gerçekleştirmişiz. Bu yılın 8 ayı içerisinde 545 örgüte bin 524 operasyon yaptık bunları çökertmek için. Bunlardan bazıları mahalli nitelikte, yerel nitelikte; bazıları ulusal çapta, bazıları uluslararası düzeyde suç örgütleri, suç şebekeleri bunlar. Mesela 18 tanesi uluslararası düzeyde olanlardı. Bunları elimizden geldiği kadar çökertip alan bırakmamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna kadar da bunların faaliyet alanlarını önemli ölçüde daraltmış olacağız. Yine önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusunda. Artık uyuşturucu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli problemlerinden birisi oldu' dedi.

'Okullarımıza 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olacağız'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önümüzdeki günlerde okulların açılacağını hatırlatarak, 'Okullarımızın güvenliğini sağlamak için de hem İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 7 bakanlıkla beraber Maraş'taki gibi, Urfa'daki gibi üzücü hadiseler bir daha olmasın diye geniş çaplı bir protokol imzalayacağız. Bu konuda da herhangi bir güvenlik açığı bırakmamaya gayret edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız, bizim geleceğimizin teminatı, güvencesi onlar. Onların da evlerinden güvenli bir şekilde çıkması, okula güvenli bir şekilde ulaşması, okulda herhangi bir fiziksel, psikolojik tacize, psikolojik şiddete uğramaması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine okullardan çıktıktan sonra da evlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu sene ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın da katkılarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olacağız. Bu hem okulların güvenliğini sağlama hem de istihdam noktasında doğru bir adım oldu. İnşallah okullarımız bu yıl daha da güvenli hale gelecek. Bizim zaten birinci dereceden ve ikinci dereceden riskli okullarda güvenlik görevlilerimiz var, polisimiz görev yapıyor. 3 ve 4'üncü dereceden riskli okullarda kolluk görevlilerimiz irtibat görevlisi olarak çalışıyorlar' ifadelerine yer verdi.

'Türkiye'miz 50 yıllık bir prangadan kurtulmuş olacak'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasının devamında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisinden 467 milletvekilimizin imzasıyla, güçlü bir konsensüs ile Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun geçti. Şu anda uygulamaya da başlandı. Biz de geçtiğimiz günlerde Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak ilk toplantımızı yaptık. Pazartesi günü de inşallah ikinci toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu süreç başarıya ulaştığında inşallah Türkiye'miz 50 yıllık bir prangadan kurtulmuş olacak. Bundan dolayı bu sürecin mimarı en başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Ahlat'ta, Malazgirt'te yapmış olduğu konuşmada iç cephenin tahkimi konusunda ilk işaret fişeğini atmıştı o dönemde. Sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürece olumlu katkılarıyla beraber bu bir devlet politikası haline dönüştü. Bu yıl Meclisimiz kapanmadan bunu yasalaştırdı' dedi.

'Diyarbakır'da bazı direklere bazı teröristlerin resimlerini astılar'

Bakan Mustafa Çiftçi son olarak, 'Diyarbakır'da bazı direklere bazı teröristlerin resimlerini astılar. Diyarbakır Valiliğimizle yapmış olduğumuz temas neticesinde bu işi gerçekleştirenleri hemen tespit ettik ve ertesi gün sabahleyin onları gözaltına aldık. Dolayısıyla bu süreci akamete uğratmaya, Türkiye'nin enerjisini bugüne kadar olduğu gibi kimsenin boşa akıtmaya hiçbir lüksü yok. Buna kimsenin hakkı da yok. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında Türkiye'nin yıllardır teröre harcadığı kaynaklar bundan sonra Türkiye'nin refahına, gelişmesine, kalkınmasına ve istihdamına harcanmış olacak. Onun için hepimizin üzerine düşen görevler var. Hepimiz görevimizi yerine getirdiğimiz takdirde inşallah bu süreci de alnımızın akıyla yerine getirmiş olacağız' ifadelerine yer verdi.