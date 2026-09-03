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Bayırköy Belediyesinde 5 CHP'li belediye meclis üyesinden 4'ü Yeni Parti'ye geçerken, Yılmaz Şenol ise 'Baba Ocağım' dediği partisinde kaldı.

CHP'li Bilecik, Bozüyük ve Bayırköy belediye başkanları Yeni Parti'ye geçerken, Bilecik, Bozüyük'te belediye meclis üyeleri de tam kadro geçiş sağladı.

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve beraberindeki meclis üyeleri Yeni Parti'ye geçerken, Yılmaz Şenol ise 'Baba Ocağım' dediği partisinde kaldı.

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