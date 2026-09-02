Bilecik'te geçtiğimiz Nisan ayında yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, partisinin adayına 'Boş' oy atmasının tespit edilmesi üzerine partisi CHP'den istifa eden Mehmet Gündüz, bugün AK Parti'ye geçerek, parti sıralarına oturdu.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy çoğunluğuna rağmen geçtiğimiz seçimi AK Parti'nin adayı mevcut başkan kazanmıştı. O dönem CHP Bilecik İl Başkanı olan şuan Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, o gün 10 sandalyesi bulunan CHP'ye 9 oy çıkması şok olduklarını söyleyerek, İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz'ün boş attığının tespit edildiğini belirtmişti. Parti Disiplin Kuruna sevk edilen Mehmet Gündüz, partisinden istifa ederek bağımsız üye olarak görevine devam etmişti.

AK Parti'ye geçti

Bilecik İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantılarının 2'nci birleşiminde bağımsız üye Mehmet Gündüz AK Parti'ye geçerek, partinin sıralarına oturdu.