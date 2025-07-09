Soruşturma kapsamında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Y., İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner K., İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un şoförü Kadir Ö., ayrıca Mustafa B., muhasebeci Zafer Ç., iş insanları Salih İ. ve Bulut A., Ağaç A.Ş. çalışanları Fatih Y., Murat O. ve Ümit P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda belirlenen tüm şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Soruşturmanın İBB içindeki yolsuzluk iddialarına ışık tutması ve hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi amaçlanıyor.