Olay, Üsküdar Emek Mahallesi Postacı Mehmet Sokak’ta meydana geldi. 1955 yapımı olduğu belirtilen ve yapı kayıt belgesi bulunan binada, ev sahibi Şükrü Yıldız’ın tadilat yaptığı sırada duvarların bir kısmının çöktüğü, bunun üzerine duvarın yaklaşık 1 metre öne alındığı öğrenildi. Şikâyet üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri binaya “yapı tatil tutanağı” asarak çalışmayı mühürledi.

Sabah saatlerinde başlayan yıkım öncesinde çevik kuvvet ekipleri sokakta ve bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yıkım sırasında evde bulunan eşyalar dışarı çıkarılırken, aile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izledi. İş makinesinin sokaktaki su borusunu patlatması sonucu mahalle kısa süreliğine sular altında kaldı.

Yapı kayıt belgesinin hâlen geçerli olduğunu savunan ev sahibi Şükrü Yıldız, yaşananlara tepki göstererek, “5 çocuğum var, içeride hasta kayınvalidem bulunuyor. Bu kış vakti gidecek bir yerim yok. Ben nereye gideceğim?” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

“30 gün dolmadan yıkım kararı alındı”

Yıldız, tadilat için gerekli başvuruları yaptığını, İBB Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne ödeme gerçekleştirdiğini ve çatı yenileme izni aldığını belirtti. Tadilat sırasında yaşanan çökme nedeniyle duvarı öne aldığını söyleyen Yıldız, mühürleme sonrası kendisine yapıyı 30 gün içinde eski haline getirmesi halinde işlem yapılmayacağının bildirildiğini ifade etti.

Duvarı kısa sürede eski haline getirdiğini ve bunun tutanak altına alındığını belirten Yıldız, buna rağmen 30 günlük süre dolmadan encümen tarafından yıkım kararı alındığını söyledi. Konuyla ilgili idare mahkemesine başvurduğunu aktaran Yıldız, ilk etapta yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, ardından bu kararın kaldırıldığını belirtti.

“En baştan izin vermeselerdi”

Yıkım kararının çelişkili olduğunu savunan Yıldız, “Madem bu yapı buna uygun değildi, o zaman bana hiç izin vermeselerdi, benden para almasalardı. Mühendisler geldi, inceledi, izin verildi. Sonra evimi yıktılar. Burada bir art niyet var” dedi.

Yıldız, “5 çocuğumla, hasta kayınvalidemle bu kış günü sokakta kaldım. Hiç Allah korkuları yok” sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.