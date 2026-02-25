Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Balıkesir’den havalanan F-16 ile saat 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiği bildirildi. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edilerek enkaza ulaşıldığı, pilotun şehit olduğu açıklandı. Kazanın nedeninin, kaza kırım ekibinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

MSB, Şehidin Kimliğini Açıkladı

Balıkesir’de 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan F-16 savaş uçağıyla saat 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı kesildi. Uçağın kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

Soruşturma başlatıldı

Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, başsavcı, başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının kaza mahalline intikal ettiğini ifade ederek şehit pilota Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Uçak otoyol yakınlarına düştü

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, uçağın saat 00.50 sıralarında havalandığını ve görev uçuşu esnasında düştüğünü açıkladı. F-16’nın, Karesi ilçesine bağlı Naifli Mahallesi kırsalında, İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarına düştüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olayla ilgili teknik ve adli incelemeler sürüyor.