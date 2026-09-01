Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 günü saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası’nda Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen bir tırda arama gerçekleştirildi.

Gümrük ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi bulundu. Yapılan kimlik kontrollerinde bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman S. olduğu belirlendi.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunuyordu

Sorgulama sonucunda, kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Kocabıyık’ın mevcut yasağa rağmen Bulgaristan’a geçebilmek amacıyla tırın dorsesinin altına gizlendiği bildirildi.

Olayın ortaya çıkarılmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığından açıklama

Ticaret Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaparak Kocabıyık’ın ekipler tarafından tırın altında gizlenmiş halde yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtildi. Edirne’deki tır parklarında saklandığı yönünde alınan istihbari bilginin ardından Gümrükler Muhafaza ekiplerinin takip ve kontroller gerçekleştirdiği, Kocabıyık’ın bu çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.