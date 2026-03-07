Diyanet İşleri Başkanlığı Atamaları

  • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

  • İl Müftülüklerinde iptal edilen atamalar sonrası yeni atamalar:

    • Hatay İl Müftüsü: Necati Şafak

    • Ağrı İl Müftüsü: İhsan İlhan

    • Adıyaman İl Müftüsü: Mehmet Reşat Şavlı

    • Edirne İl Müftüsü: Burhan Çakır

Dış Temsilcilikler

  • Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi: Mustafa Kibaroğlu

  • Gürcistan Büyükelçiliği: Mustafa Türker Arı

  • Vatikan Büyükelçiliği: Fahrettin Altun

  • Arnavutluk Büyükelçiliği: Barış Ceyhun Erciyes

Kültür ve Turizm Bakanlığı

  • Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı: Elif Uzun Sümercan görevden alındı.

  • Strateji Geliştirme Başkanlığı: Fatih Mehmet Özveren atandı.

  • Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları: Seda Şentürk ve Cem Can Deliorman

  • Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı: Aslı Gündoğdu Aksungur

Vakıflar Genel Müdürlüğü

  • 1’inci Hukuk Müşaviri: Yıldıray Korkmaz

  • Vakıflar Meclisi Üyeliği: Mustafa Halil Çelik

  • Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Muhammet Enes Çınar

  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı: Abdulhadi Turus

Milli Eğitim Bakanlığı

  • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü: Erdal Kılınç

  • İnşaat ve Emlak Genel Müdürü: Aynur Gökalp Durna

  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Murat Nedirli

  • Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği: Mahmut İnan

  • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı: Halil İbrahim Güray

Tarım ve Orman Bakanlığı

  • Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü: Harun Akıllı

  • Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeleri: Nebi Çelik, Uğur Erdem

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıkları

Bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıklarına atamalar yapıldı:

  • Adalet: İbrahim Çelik

  • Aile ve Sosyal Hizmetler: Ahmet Ergül

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Ali Mert

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği: İsmail Ceylan

  • Dışişleri: Taner Ataman

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar: Selim Çiçek

  • Gençlik ve Spor: Mustafa Çelik

  • Hazine ve Maliye: Murat Çevik

  • İçişleri: Mustafa Güngör

  • Kültür ve Turizm: Arda Heb

  • Milli Eğitim: Metin Tayarer

  • Sağlık: Gökhan Yılmaz

  • Sanayi ve Teknoloji: İbrahim Kütük

  • Tarım ve Orman: Hüseyin Erbaş

  • Ticaret: Tayfur Temur

  • Ulaştırma ve Altyapı: Şakir Ünver

Bu atamalarla birlikte birçok bakanlık ve kurumdaki görev değişiklikleri resmen yürürlüğe girdi.