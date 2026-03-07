Diyanet İşleri Başkanlığı Atamaları

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe , Salih Akyüz , Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

İl Müftülüklerinde iptal edilen atamalar sonrası yeni atamalar: Hatay İl Müftüsü: Necati Şafak Ağrı İl Müftüsü: İhsan İlhan Adıyaman İl Müftüsü: Mehmet Reşat Şavlı Edirne İl Müftüsü: Burhan Çakır



Dış Temsilcilikler

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi: Mustafa Kibaroğlu

Gürcistan Büyükelçiliği: Mustafa Türker Arı

Vatikan Büyükelçiliği: Fahrettin Altun

Arnavutluk Büyükelçiliği: Barış Ceyhun Erciyes

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı: Elif Uzun Sümercan görevden alındı.

Strateji Geliştirme Başkanlığı: Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları: Seda Şentürk ve Cem Can Deliorman

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı: Aslı Gündoğdu Aksungur

Vakıflar Genel Müdürlüğü

1’inci Hukuk Müşaviri: Yıldıray Korkmaz

Vakıflar Meclisi Üyeliği: Mustafa Halil Çelik

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Muhammet Enes Çınar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı: Abdulhadi Turus

Milli Eğitim Bakanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü: Erdal Kılınç

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü: Aynur Gökalp Durna

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Murat Nedirli

Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği: Mahmut İnan

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı: Halil İbrahim Güray

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü: Harun Akıllı

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeleri: Nebi Çelik, Uğur Erdem

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıkları

Bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıklarına atamalar yapıldı:

Adalet: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği: İsmail Ceylan

Dışişleri: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye: Murat Çevik

İçişleri: Mustafa Güngör

Kültür ve Turizm: Arda Heb

Milli Eğitim: Metin Tayarer

Sağlık: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman: Hüseyin Erbaş

Ticaret: Tayfur Temur

Ulaştırma ve Altyapı: Şakir Ünver

Bu atamalarla birlikte birçok bakanlık ve kurumdaki görev değişiklikleri resmen yürürlüğe girdi.