Diyanet İşleri Başkanlığı Atamaları
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.
İl Müftülüklerinde iptal edilen atamalar sonrası yeni atamalar:
Hatay İl Müftüsü: Necati Şafak
Ağrı İl Müftüsü: İhsan İlhan
Adıyaman İl Müftüsü: Mehmet Reşat Şavlı
Edirne İl Müftüsü: Burhan Çakır
Dış Temsilcilikler
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi: Mustafa Kibaroğlu
Gürcistan Büyükelçiliği: Mustafa Türker Arı
Vatikan Büyükelçiliği: Fahrettin Altun
Arnavutluk Büyükelçiliği: Barış Ceyhun Erciyes
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı: Elif Uzun Sümercan görevden alındı.
Strateji Geliştirme Başkanlığı: Fatih Mehmet Özveren atandı.
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları: Seda Şentürk ve Cem Can Deliorman
Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı: Aslı Gündoğdu Aksungur
Vakıflar Genel Müdürlüğü
1’inci Hukuk Müşaviri: Yıldıray Korkmaz
Vakıflar Meclisi Üyeliği: Mustafa Halil Çelik
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Muhammet Enes Çınar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı: Abdulhadi Turus
Milli Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü: Erdal Kılınç
İnşaat ve Emlak Genel Müdürü: Aynur Gökalp Durna
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Murat Nedirli
Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği: Mahmut İnan
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı: Halil İbrahim Güray
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü: Harun Akıllı
Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeleri: Nebi Çelik, Uğur Erdem
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıkları
Bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıklarına atamalar yapıldı:
Adalet: İbrahim Çelik
Aile ve Sosyal Hizmetler: Ahmet Ergül
Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Ali Mert
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği: İsmail Ceylan
Dışişleri: Taner Ataman
Enerji ve Tabii Kaynaklar: Selim Çiçek
Gençlik ve Spor: Mustafa Çelik
Hazine ve Maliye: Murat Çevik
İçişleri: Mustafa Güngör
Kültür ve Turizm: Arda Heb
Milli Eğitim: Metin Tayarer
Sağlık: Gökhan Yılmaz
Sanayi ve Teknoloji: İbrahim Kütük
Tarım ve Orman: Hüseyin Erbaş
Ticaret: Tayfur Temur
Ulaştırma ve Altyapı: Şakir Ünver
Bu atamalarla birlikte birçok bakanlık ve kurumdaki görev değişiklikleri resmen yürürlüğe girdi.